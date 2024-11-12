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Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
12 листопада 2024, 19:39оновлено 12 листопада, 20:15
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Синоптики попереджають про те, що в Україну повертається мороз.
погода
Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де температура повітря опуститься до -2 градусів
  • У яких областях буде сніг та ожеледиця
  • Де синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 13 листопада буде сніжною та морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності - у західних, Житомирській та Вінницькій областях. На дорогах буде ожеледиця, що може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 13 листопада в Україні буде мокрий сніг або льодяний дощ. У більшості областей температура повітря вночі опуститься до 2 градусів морозу.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода
Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: ventusky

Погода 13 листопада

В Україні 13 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у західних, Житомирській та Вінницькій областях. На Закарпатті та у Карпатах буде ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 0-5° морозу. На решті території вночі без опадів, вдень в більшості областей невеликий дощ; вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 13 листопада в Україні буде снігова погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів.

погода 13 ноября
Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: meteoprog

Погода 13 листопада у Києві

У Києві 13 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 ноября
Прогноз погоди в Україні на 13 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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