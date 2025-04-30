Дощ та сильний вітер: відомо, якою буде погода в Україні на початку травня

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 1 травня.

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Прогноз погоди на 1 травня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода 1 травня

В яких областях України можливий дощ

Початок травня в Україні буде помірно теплим. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

"У четвер температура повітря становитиме +15...+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20...+24 градуси", - сказала вона. відео дня

За її словами, дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері у Черкаській та Харківській областях. На решті території України без істотних опадів.

"Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним", - додала Діденко.

Погода в Україні на 1 травня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16...+18 градусів.

"Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою", - зауважує синоптикиня.

Крім того, завтра у столиці очікується поривчатий вітер, який може знижувати температуру на кілька градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні у середу, 30 квітня, відзначиться суттєвим потеплінням. Заморозки нарешті відступлять, а стовпчики термометрів подекуди навіть показуватимуть температуру +22 градуси.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди.

Водночас, синоптикиня Наталія Птуха заявила, що у перші дні травня переважно не буде опадів, проте потім кілька днів будуть дощі з грозами.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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