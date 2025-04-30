Дощ та сильний вітер: відомо, якою буде погода в Україні на початку травня

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода 1 травня
- В яких областях України можливий дощ
Початок травня в Україні буде помірно теплим. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.
"У четвер температура повітря становитиме +15...+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20...+24 градуси", - сказала вона.відео дня
За її словами, дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері у Черкаській та Харківській областях. На решті території України без істотних опадів.
"Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним", - додала Діденко.
Погода у Києві
У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16...+18 градусів.
"Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою", - зауважує синоптикиня.
Крім того, завтра у столиці очікується поривчатий вітер, який може знижувати температуру на кілька градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні у середу, 30 квітня, відзначиться суттєвим потеплінням. Заморозки нарешті відступлять, а стовпчики термометрів подекуди навіть показуватимуть температуру +22 градуси.
Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди.
Водночас, синоптикиня Наталія Птуха заявила, що у перші дні травня переважно не буде опадів, проте потім кілька днів будуть дощі з грозами.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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