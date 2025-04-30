Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 1 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть дощі та штормовий вітер

Погода в Україні 1 травня буде теплішою, ніж раніше. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

1 травня у північних та центральних областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. 2 та 3 травня очікуються заморозки до 5 градусів морозу. І рівень небезпечності оголосили у центральних, північних, західних та східних областях.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що початок травня буде теплим. Температура повітря підвищиться до +24 градусів. На заході, півночі, Черкащині та Харківщині буде дощ. Місцями буде рвучкий сильний вітер.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: ventusky

Погода 1 травня

В Україні 1 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, північних, центральних та Харківській областях. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с; північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У північних та центральних областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 19-24°, у північній частині 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 1 травня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Херсонській, Кіровоградській, Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+23 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +9...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: meteoprog

Погода 1 травня у Києві

У Києві 1 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день синоптики прогнозують дощі. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°", - повідомляє Укргідрометцентр.

2 травня вночі очікуються заморозки - до 5 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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