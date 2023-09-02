Вривається серйозна негода: багато регіонів будуть під грозовими дощами

Температура повітря 3 вересня опуститься до 12 градусів тепла. Найхолодніше буде у двох областях.

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Прогноз погоди в Україні 3 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 3 вересня буде дощова. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У багатьох областях буде грозовий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вдарить +12

За даними Meteoprog, 3 вересня температура повітря опуститься до +12 градусів. Найхолодніше буде у Сумській та Житомирській областях. Там температура повітря буде 12-24 градуси тепла. На території Волинської, Львівської, Рівненської, Вінницької областей буде 13-22 градуси тепла.

Прогноз погоди в Україні 3 вересня / фото: meteoprog

Найспекотніше буде у Луганській та Миколаївській областях. Там температура повітря буде 16-31 градус тепла.

відео дня

За даними Укргідрометцентру, на території деяких західних, центральних та північних областей будуть сильні дощі з грозами.

Прогноз погоди в Україні 3 вересня / фото: ventusky

Погода 3 вересня в Києві

У Києві 3 вересня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Вдень очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 3 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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