Вріжуть заморозки до - 3°: синоптик попередив про новий 'дубак' і назвав терміни

В окремих районах може випасти більше місячної норми опадів, попередив Ігор Кібальчич.
Погоду в Україні найближчим часом визначатимуть циклони з боку Балканського півострова та Закарпаття, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.
Він попередив, що 10 і 11 вересня починаючи з західних областей відбудеться погіршення погодних умов. Своїм прогнозом синоптик поділився на порталі Meteoprog.
За його даними, варто очікувати дощів, місцями інтенсивних, які в неділю поширюватимуться на більшу частину Правобережжя, а також місцями центральні та північні регіони країни. В окремих районах може випасти більше місячної норми опадів. В основному, це стосується західних і північних областей.
У суботу, 10 вересня, температура повітря вночі + 3 ... + 16 °С (у Харківській, Луганській, Чернігівській та Сумській областях на поверхні грунту заморозки до -3 °С), вдень +13...+18 °С (на півдні до +24 °з, в Криму до +29 °С).
У неділю, 11 вересня, температура повітря вночі + 3 ... + 21 °С, вдень +11...+20 °С (в Одеській області та Криму +27...+29 °С), додав Кібальчич.
Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.
Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.
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