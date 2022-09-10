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Вріжуть заморозки до - 3°: синоптик попередив про новий "дубак" і назвав терміни

10 вересня 2022, 05:30

В окремих районах може випасти більше місячної норми опадів, попередив Ігор Кібальчич.

Градусник
/ 34.ua

Погоду в Україні найближчим часом визначатимуть циклони з боку Балканського півострова та Закарпаття, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Він попередив, що 10 і 11 вересня починаючи з західних областей відбудеться погіршення погодних умов. Своїм прогнозом синоптик поділився на порталі Meteoprog.

За його даними, варто очікувати дощів, місцями інтенсивних, які в неділю поширюватимуться на більшу частину Правобережжя, а також місцями центральні та північні регіони країни. В окремих районах може випасти більше місячної норми опадів. В основному, це стосується західних і північних областей.

Видео дня

У суботу, 10 вересня, температура повітря вночі + 3 ... + 16 °С (у Харківській, Луганській, Чернігівській та Сумській областях на поверхні грунту заморозки до -3 °С), вдень +13...+18 °С (на півдні до +24 °з, в Криму до +29 °С).

Вріжуть заморозки до - 3°: синоптик попередив про новий 'дубак' і назвав терміни
Прогноз погоди на 10 вересня / meteoprog.ua

У неділю, 11 вересня, температура повітря вночі + 3 ... + 21 °С, вдень +11...+20 °С (в Одеській області та Криму +27...+29 °С), додав Кібальчич.

Вріжуть заморозки до - 3°: синоптик попередив про новий 'дубак' і назвав терміни
Прогноз погоди на 11 вересня / meteoprog.ua

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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