Вріже спека під +40°? Українців здивували прогнозом погоди на червень

/ УНІАН

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря в Україні у червні 2022 року передбачається 18-23° тепла (у гірських районах 15-19°), що на 1-1,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (у Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми, йдеться на сайті УГЦ.

Середня температура повітря становить 17-22 тепла, в гірських районах 11-18 тепла.

Синоптики нагадали, що абсолютний мінімум температури повітря в червні зафіксовано на рівні – 0-9° тепла (в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних і східних областях місцями 0,3-3° морозу, на високогір'ї Карпат до 5° морозу).

Водночас абсолютний максимум температури повітря - 32-38° (у південних та східних областях місцями 39-39,8°, у Карпатах та горах Криму 25-33°).

При цьому середня місячна кількість опадів становить 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

Крім того, в червні активізується грозова діяльність, спостерігаються град і шквали.

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Нагадаємо, погода в Україні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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