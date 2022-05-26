Вріже пекло: українців попередили про потужний атмосферний фронт і назвали дати

У період з 30 травня по 2 червня переважатиме південно-західний перенос повітряних мас над територією України, розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Як підкреслила вона в коментарі Фактам, атмосферні фронти принесуть нестійку погоду з грозовими дощами різної інтенсивності.

За її прогнозом, в цей відрізок часу в Україні очікується тепла погода з температурою ночами 10-16 тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 17-23 вище нуля.

"А ось на Сході і південному сході 30 травня - 1 червня очікується спека до 25-30 градусів", — додала Голеня.

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Нагадаємо, погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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