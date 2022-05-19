Вріже нестерпне пекло: українців попередили про аномалію і назвали дати

Народний синоптик Володимир Деркач розповів про те, яку погоду варто очікувати в червні 2022 року.

Як розповів він Телеграфу, різке потепління до позначки +30 градусів на самому початку першого місяця літа не прогнозується.

Прогноз на першу декаду

За його словами, перша декада літа з самого початку ще збереже досить помірні температури, але далі почне істотно теплішати. У прогнозі йдеться, що з невеликою перервою (1-2 дні) тепло протримається до кінця першої десятиденки. Але народний синоптик попереджає про високу ймовірність опадів на початку цього відрізка.

Прогноз на другу декаду

Народний синоптик зазначив, що збережеться досить тепла погода. Іноді стовпчики термометрів будуть підніматися вище 30 градусів тепла, але це в більшості випадків виняток, зазначає Деркач. Як правило, говорить він, опадів менше, але вони будуть носити локальний характер. Можливі сильні короткочасні дощі, іноді з поривами.

Прогноз на третю декаду

Деркач попередив про спеку саме в цей період. Народний синоптик обіцяє мало опадів і зазначає, що обійдеться практично без різкої зміни погоди. Він додає, що не можна говорити про спеку, але очікуються досить хороші температури. В кінці декади, йдеться в прогнозі, температура знизиться.

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Нагадавши, погода в Україні в травні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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