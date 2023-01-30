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Вріже мороз - 16° і завалить снігом: Україну атакує північний колотун

30 січня 2023, 03:30
В Україні температура повітря почне знижуватися, найбільш істотно на Правобережжі.
морози
/ pixabay

Погода в Україні на початку тижня формуватиме західне перенесення в атмосфері, в результаті чого почнуть надходити вологі повітряні маси атлантичного походження, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Разом з тим ближче до вихідних шляхом поступової перебудови синоптичних процесів, відбудеться надходження повітряних мас з півночі, в результаті чого температура повітря почне знижуватися, найбільш істотно на Правобережжі, прогнозує він.

Крім того, під впливом атмосферних фронтів очікується періодичне випадання опадів у вигляді снігу і дощу. На більшій частині території України відновиться сніговий покрив, за винятком південної половини.

Синоптик прогнозує, що на вихідні, 4 – 5 лютого, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Істотних опадів не передбачається.

Температура повітря в нічний час становитиме -10...-5 °C, вдень -5...0 °C. у південно-східних областях вночі -7...-2 °C, вдень близько 0 °C. У Карпатах вночі температура опуститься до -16...-11 °C, вдень -10...-5 °C, додав Кібальчич.

Вріже мороз - 16° і завалить снігом: Україну атакує північний колотун
/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

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синоптик прогноз погоди
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