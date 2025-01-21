Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Що дізнаєтеся:
- Як магнітна буря впливає на людину
- Коли буде пік наступної магнітної бурі
- Коли закінчиться магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря одразу після того, як закінчився потужний шторм. Про це повідомляє meteoagent.
16-17 січня попередня магнітна буря досягла свого максимуму і зупинилася на позначці майже 7 балів. 18 січня потужність бурі пішла на спад, проте наступного дня вона вдарила з новою силою.
19-20 січня магнітна буря сягнула майже 6-ти балів. Очікується, що 21 січня буря опуститься до позначки 4 бали, а 22-го - до трьох балів.
Однак розслаблятися ще рано. Як вважають експерти, 31 січня почнеться ще одна буря. Очікується, що вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С. Повідомляється, що 21 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 74 сонячні плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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