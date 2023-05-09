В Україну нарешті йде потепління: синоптики назвали точну дату

В Українському гідрометцентрі розповіли про погоду в Україні найближчими днями.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні переважатиме поле підвищеного тиску, за рахунок чого в більшості регіонів буде без істотних опадів, а температура істотно не зміниться, проте в кінці тижня почне теплішати.

В Українському гідрометцентрі відзначили, що 9 і 10 травня в південній частині, східних і Дніпропетровській областях, а вдень 11 травня місцями на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі становитиме 1-8 ° тепла. Повсюдно, крім Закарпаття, півдня і сходу, на поверхні грунту очікуються заморозки 0-5°. 10-11 травня на заході країни місцями і в повітрі будуть заморозки 0-3°.

відео дня

Температура вдень по Україні становитиме 9-15°тепла, лише на Закарпатті повітря прогріється до 16-20°.

12 травня в Україні буде без опадів, лише на Закарпатті вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі перед вихідними становитиме 2-8°тепла, вдень 13-19°.

"Маємо тенденцію, що наприкінці тижня температура поступово підвищуватиметься", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

Також синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

Дивіться відео, якою буде погода в Україні в травні:

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