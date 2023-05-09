УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

В Україну нарешті йде потепління: синоптики назвали точну дату

Сергій Кущ
9 травня 2023, 11:06 оновлено 9 травня, 11:06
147
В Українському гідрометцентрі розповіли про погоду в Україні найближчими днями.
Погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні переважатиме поле підвищеного тиску, за рахунок чого в більшості регіонів буде без істотних опадів, а температура істотно не зміниться, проте в кінці тижня почне теплішати.

В Українському гідрометцентрі відзначили, що 9 і 10 травня в південній частині, східних і Дніпропетровській областях, а вдень 11 травня місцями на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі становитиме 1-8 ° тепла. Повсюдно, крім Закарпаття, півдня і сходу, на поверхні грунту очікуються заморозки 0-5°. 10-11 травня на заході країни місцями і в повітрі будуть заморозки 0-3°.

відео дня

Температура вдень по Україні становитиме 9-15°тепла, лише на Закарпатті повітря прогріється до 16-20°.

12 травня в Україні буде без опадів, лише на Закарпатті вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі перед вихідними становитиме 2-8°тепла, вдень 13-19°.

"Маємо тенденцію, що наприкінці тижня температура поступово підвищуватиметься", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

Також синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

Дивіться відео, якою буде погода в Україні в травні:

Вам може бути цікаво:

погода прогноз погоди Погода в Україні
Реклама

Головне за день

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

12:08 Україна
"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

10:38 Україна
Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площі

Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площі

10:31 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:08

Припинення вогню і мирні переговори в Україні зараз неможливі – генсек ООН

11:55

Чому не можна прибирати павутину в будинку і що вона віщує

11:50

"Схожа на Путіна - стежить за вами": Галкін повеселив фанатів фото риби, схожої на диктатораВідео

11:47

Пригожин може здати Бахмут і влаштувати путч: Кисельов розкрив сценарій заколоту у РФВідео

11:43

А де, вибачте за слово, армата?Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:43

Таку смакоту ви ще не куштували: таємний інгредієнт зробить тушковану капусту незрівнянноюВідео

11:30

Загадка для перевірки своєї уважності: потрібно знайти синє гумове коло в аквапарку

11:27

Тіна Кароль вважає свій виступ на Євробаченні ганьбою: "Мій комплекс меншовартості"Відео

11:20

"Армія біжить": після ігнорування ультиматуму Пригожин видав правду про ситуацію на фронтіВідео

Реклама
11:06

В Україну нарешті йде потепління: синоптики назвали точну датуВідео

10:43

Як кішка дякує господарю: цікаві факти про те, як зрозуміти свого улюбленця

10:38

"Парад вбивць": у Зеленського рознесли "побєдобєсіє" в Москві після ракетного удару по Україні

10:31

Валізка Путіна, смішний Шойгу і танк 1940-х років: як пройшов парад на Красній площіВідео

10:27

Солдати у чорних мішках: у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня

10:26

"Ми почнемо контрнаступ негайно": Шмигаль заявив, що ЗСУ готуються до успішної операціїВідео

10:25

"Ми повинні допомогти Україні в боротьбі": Нідерланди хочуть віддати ЗСУ винищувачі F-16 - прем'єрВідео

09:56

Велика Британія готується відправити в Україну ракети дальністю до 300 км - The Washington Post

09:48

"Це був не Путін": у ГУР розповіли про двійника диктатора

09:25

"У хід підуть табакерка і шарф": Кисельов описав сценарій повалення Путіна в РФВідео

09:00

В Україні подорожчав продукт, без якого немислима більшість страв: що сталося

Реклама
08:46

"Довго не проживе": Кисельов спрогнозував долю Пригожина, якщо він програє боротьбу за владуВідео

08:36

Втрачені життя дітей – ціна війн в Україні та Карабаху

08:34

"Змінили правила гри" в Україні: в Ірані цинічно похвалилися ефективністю "Шахедів"Відео

08:22

У РФ нічого навмисне підпалювати не треба, там з цим все гараздПогляд

08:00

Як меліса діє на організм людини: побічні ефекти улюбленого чаюВідео

07:50

"Війна пішла не за планом": у Держдепі пояснили ракетний терор РФ проти України

07:41

РФ запустила по Україні 25 ракет, збити вдалося не всі: у Повітряних силах розповіли деталіВідео

07:08

Загадка, яка більшість людей зажене у глухий кут: потрібно за 19 секунд знайти 13 захованих тварин

07:03

США готують пакет військової допомоги на $1,2 млрд для України для посилення ППО: що до нього увійде

06:26

Вранці 9 травня у Києві лунали потужні вибухи, РФ атакувала Україну ракетами: все, що відомо

06:06

"Победобесию" прийшов кінець, і це прекрасноПогляд

03:55

"Там Гітлер доживав віку": аналітик розповів, куди Путін може податися після зміни влади у РФВідео

03:25

Мобілізація 2023: які хвороби звільняють від призову у воєнний час

03:22

Улюблена страва короля Чарльза ІІІ: такий рецепт йому готують кожного ранку - покрокова інструкціяВідео

03:20

Все відбудеться влітку: астрологи назвали місяць початку контрнаступу і небезпечні регіони УкраїниВідео

02:50

Гурт Tvorchi зізнався, що думає про свої шанси на перемогу на Євробаченні-2023Відео

02:20

Росіянам плювати на Путіна: коли диктатор РФ піде, всі з полегшенням перехрестяться – КисельовВідео

00:51

Чому 9 травня ніколи не можна стригти волосся: прикмети і суворі заборониВідео

00:37

Молодий був немолодий: 58-річний Кіану Рівз вперше одружується - ЗМІ

00:10

"Найстрашніше – це повторювати помилки": президент Чехії порівняв дії Путіна з нацизмом ГітлераВідео

Реклама
00:05

Яке взуття буде в моді влітку 2023: 8 трендових моделей, що подарують відчуття свободи

08 травня, понеділок
23:54

Запаморочлива головоломка: тільки генії правильно порахують кавуни за 11 секунд

23:51

Скандал закінчено: на Євробачення до Ліверпуля приїхав несподіваний гість з УкраїниВідео

23:50

Російські авіабомби з "крилами" можуть змінити хід війни в Україні - The Telegraph

23:36

Найщасливіший день 10 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

23:18

Росіяни неабияк запанікували: на вулицях Москви з'явилися загадкові міткиВідео

22:39

Зеленський анонсував серйозні кроки України після доповіді БудановаВідео

22:38

Про що не здогадувалися глядачі: рак і звивиста доля переможця Голосу країни-9 Оксани МухиВідео

22:31

Хто може взяти кермо влади в свої руки після Путіна: Кисельов здивував подробицямиВідео

22:07

Окупанти тікають із Запорізької області: військові РФ масово почали переодягатися в цивільних - мерВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти