Увірветься 30-градусна спека: в які області повернеться літо, а де литиме осінній дощ

У деяких областях синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 25 м/с.

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Прогноз погоди в Україні 21 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 21 жовтня буде дощ і дуже сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці очікується туман. На Прикарпатті буде сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а в Карпатах - 20-25 м/с.

Прогноз погоди в Україні 21 жовтня / фото: ventusky

Погода 21 жовтня

В Україні 21 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі вночі та вранці на території північних, Полтавської, Харківської та Луганської областей.

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"Температура вночі 8-13° тепла, на заході та півдні країни 14-18°; вдень у більшості областей 23-28°, у північній частині та східних областях 17-22°, на північному сході 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 21 жовтня буде значне потепління в деяких областях. Найнижчою температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 7-9 градусів тепла. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 16-30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода 21 жовтня у Києві

У Києві 21 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі вдень, вночі опадів не буде. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13° тепла; вдень 17-22°, на півночі області 11-13°; у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Нещодавно Наталка Діденко зазначила, що скоро в Україні випаде сніг і це станеться не лише в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодання. За її даними, вже 21 жовтня слід очікувати мокрого снігу.

Пізніше вона повідомила, що прогноз змінився і у кількох областях України вдарить +30 градусів. Справжнє "бабине літо" буде вже цього тижня - з 21 жовтня. Найспекотніше буде в Одеській області, частково в Миколаївській, а також в інших сусідніх з Одеською областях. Але у деяких областях буде холодно. Наприклад, у Чернігівській та Сумській областях очікується +7+9.

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