Увірветься 30-градусна спека: в які області повернеться літо, а де литиме осінній дощ

Погода в Україні 21 жовтня буде дощ і дуже сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці очікується туман. На Прикарпатті буде сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, а в Карпатах - 20-25 м/с.
Погода 21 жовтня
В Україні 21 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі вночі та вранці на території північних, Полтавської, Харківської та Луганської областей.
"Температура вночі 8-13° тепла, на заході та півдні країни 14-18°; вдень у більшості областей 23-28°, у північній частині та східних областях 17-22°, на північному сході 6-11°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +30
За даними meteoprog, 21 жовтня буде значне потепління в деяких областях. Найнижчою температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 7-9 градусів тепла. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 16-30 градусів тепла.
Погода 21 жовтня у Києві
У Києві 21 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі вдень, вночі опадів не буде. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 8-13° тепла; вдень 17-22°, на півночі області 11-13°; у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.
Нещодавно Наталка Діденко зазначила, що скоро в Україні випаде сніг і це станеться не лише в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодання. За її даними, вже 21 жовтня слід очікувати мокрого снігу.
Пізніше вона повідомила, що прогноз змінився і у кількох областях України вдарить +30 градусів. Справжнє "бабине літо" буде вже цього тижня - з 21 жовтня. Найспекотніше буде в Одеській області, частково в Миколаївській, а також в інших сусідніх з Одеською областях. Але у деяких областях буде холодно. Наприклад, у Чернігівській та Сумській областях очікується +7+9.
Вас також зацікавить:
- Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря
- В Україну йде потепління до +27: в які регіони повернеться літо
- У кількох областях буде +4, а в деяких +29, налетять грози: погода в Україні на вихідні