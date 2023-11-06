Увірвався сильніший шторм: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

Сильна магнітна буря труситиме Україну мінімум 4 дні. Після цього очікується ще один геомагнітний шторм.

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Україну накриє дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 4 дні. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 4 листопада. Тоді її потужність була на рівні 4 балів. Проте вже 5 листопада потужність бурі різко зросла до майже 8-ми балів.

6 листопада буря стане трохи слабкішою, її потужність опуститься до 6 балів і протримається на такому рівні до 7 листопада включно. Очікується, що після цього геомагнітний шторм піде на спад, але 9 листопада Україну накриє нова магнітна буря.

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Україну накриє дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталися 2 спалахи класу С.фахівці вважають, що 6 листопада можуть статися на сонці нові спалахи класу М. їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 25 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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