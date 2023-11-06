Увірвався сильніший шторм: Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 4 дні. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 4 листопада. Тоді її потужність була на рівні 4 балів. Проте вже 5 листопада потужність бурі різко зросла до майже 8-ми балів.
6 листопада буря стане трохи слабкішою, її потужність опуститься до 6 балів і протримається на такому рівні до 7 листопада включно. Очікується, що після цього геомагнітний шторм піде на спад, але 9 листопада Україну накриє нова магнітна буря.
За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталися 2 спалахи класу С.фахівці вважають, що 6 листопада можуть статися на сонці нові спалахи класу М. їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на сонці помічено 25 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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