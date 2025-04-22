Дощі, грози та тумани: які регіони раптово атакує негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 23 квітня
- Де температура повітря підвищиться до +26 градусів
- Де синоптики прогнозують дощі з грозами
Погода в Україні 23 квітня у деяких областях буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 квітня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі. Температура повітря підвищиться до +26 градусів. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. Ближче до вечора вони очікуються у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Криму.
У неділю, 27 квітня, прийде похолодання. Температура повітря опуститься до 11-17 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 23 квітня
В Україні 23 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, південно-східних областях. У більшості південних та східних областей буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +26
За даними meteoprog, 23 квітня в Україні буде дуже тепло. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +9...+20 градусів.
Погода 23 квітня у Києві
У Києві 23 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.
Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.
Вас також може зацікавити:
- Похолодання вдарить в Україні: стала відома дата дуже низьких температур
- На Україну налетить потужний шторм: у яких областях будуть дощі з грозами
- Дощі з грозами накриють частину України: у яких областях будуть сильні опади
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред