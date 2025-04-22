Дощі, грози та тумани: які регіони раптово атакує негода

Погода у Харкові буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +26 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 23 квітня

Де температура повітря підвищиться до +26 градусів

Де синоптики прогнозують дощі з грозами

Погода в Україні 23 квітня у деяких областях буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 квітня Україна буде однією з найтепліших країн у Європі. Температура повітря підвищиться до +26 градусів. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. Ближче до вечора вони очікуються у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Криму.

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У неділю, 27 квітня, прийде похолодання. Температура повітря опуститься до 11-17 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: ventusky

Погода 23 квітня

В Україні 23 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, південно-східних областях. У більшості південних та східних областей буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 23 квітня в Україні буде дуже тепло. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+26 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +9...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: meteoprog

Погода 23 квітня у Києві

У Києві 23 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.

Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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