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Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
11 лютого 2025, 03:50
51
Ця магнітна буря досягла досить високої потужності, що може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Ще потужність достатньо висока, щоб вплинути на здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

Ця магнітна буря раптово почала посилюватися 9 лютого. Тоді вона вдарила із силою майже 7 балів. На такому ж рівні магнітна буря протрималася і наступного дня.

відео дня

Очікується, що 11-12 лютого буря піде на спад і зупиниться на рівні 4-х балів. 13-15 лютого вона стане 3-бальною.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 11 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 36 сонячних плям.

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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