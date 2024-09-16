Вітер здуватиме з ніг: жителів однієї області попередили про небезпечну погоду

Погода принесе нові сюрпризи – у столиці України та Київській області очікується поривчастий вітер до 15-20 м/с, а місцями навіть шквали.

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Погода в Україні - жителів однієї області попередили про небезпечну погоду/ фото: pixabay.com

Погода в Україні принесе нові сюрпризи. Погодні умови погіршаться у столиці нашої держави та у Київській області. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та м. Київ. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня пориви 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні. відео дня

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Про небезпеку також попередили у Київській міській військовій адміністрації. У КМВА зазначили, що в столиці можливий сильний вітер і навіть шквали.

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня, у столиці очікується поривчастий вітер, місцями шквальний, до 15-20 м/с. І рівень небезпечності", – зазначили у відомстві.

Також у КМВА дали поради киянам, як діяти, щоб убезпечити себе і своє майно від можливих наслідків таких погодних умов:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашій державі вдарить аномальна спека – стало відомо, де в Україні буде +29 градусів. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні зміниться дощова погода, названо дату. Після затяжних дощів у західній частині країни погода неочікувано зміниться на суху.

Нагадаємо, скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря. Україну вже понад тиждень "трусить" потужний геомагнітний шторм.

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