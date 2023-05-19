В Україну мчить літо: синоптики розповіли, коли буде спекотно

Влітку всі хочуть теплу і спекотну погоду. Багато хто планує відпочинок чи справи по господарству залежно від погоди.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrajino-mchit-lito-sinoptiki-rozpovili-prognozi-10471516.html Посилання скопійоване

Яким буде літо в Україні / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

До літа залишились лічені дні і вже через два тижні розпочнеться літній сезон. У зв'язку із погодніми перепадами, варто очікувати різноманітної погоди влітку.

Цей тиждень в Україні вже тепло та переважно сонячно. Температура вже стабілізується та наближається до літніх показників. Якою ж погода буде у червні, липні та серпні, розповіли синоптики, кліматологи та метеорологи, передає 24 Канал.

Прогноз від Наталії Птухи

Офіційних прогнозів щодо конкретної температури чи кількості опадів ще немає. Однак, науковці відстежують певні тенденції.

відео дня

"Вчені говорять, що червень у межах норми має бути, а от липень і серпень може бути трохи вищим за норму",– зазначила Наталія Птуха.

Дані Всесвітньої метеорологічної організації

Варто наголосити, що погода на Землі залежить від багатьох глобальних факторів. На регіон, де розташована Україна, впливають процеси у Тихому океані. Зокрема, холодна течія Ла-Нінья та тепла - Ель-Ніньйо.

Упродовж останніх трьох років домінувала Ла-Нінья.Через що і спостерігалося певне зниження температури. Однак, зараз Україна вже перебуває у так званій нейтральній фазі.

Науковці Всесвітньої метеорологічної організації прогнозують, що якраз-таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньйо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньйо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління та збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також науковці наголошують, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньйо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже у 2024-му році. Тож, якщо не це літо, то вже наступне, скоріш за все, буде спекотнішим за попередні.

Прогноз від Вазіри Мартазінової

Вазіра Мартазінова розповіла, що початок "гарного літа" очікується вже з середини червня.

"З другої половини червня – це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники",– зазначила метеорологиня.

Погода на травень в Україні

Синоптик розповіла, коли в Україну налетить справжня спека. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

Друга декада травня в Україні буде по-літньому теплою. Стовпчики термометра підніматимуться до +24 градусів. Україну накриє потужна спека.

Синоптик озвучив прогноз погоди для України на літо 2023. Влітку буде відносно без опадів і різких стрибків температур.

Більше цікавих новин: