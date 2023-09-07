В Україну увірветься сильне похолодання з дощами: синоптик назвала дату

Погода в Україні скоро погіршиться. Після першого бабиного літа в Україну увірветься похолодання з сильними дощами. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її даними, перші дощі налетять на Україну вже 13-15 вересня.
Однак за даними Діденко, найближчими днями буде тепло, сонячно та сухо. Вечори та ранки будуть достатньо свіжими.
"Температура повітря +20+25 градусів, на північному сході +18+22, на півдні до +28 градусів. Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім - всі на вулиці! Там буде гарно - сонце, +22 градуси", - йдеться у повідомленні.
Справжня спека огорне Україну 12-13 вересня.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
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