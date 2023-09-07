УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

В Україну увірветься сильне похолодання з дощами: синоптик назвала дату

Ангеліна Підвисоцька
7 вересня 2023, 14:47 оновлено 7 вересня, 14:47
2250
Остання спека перед похолоданням накриє Україну вже 12-13 вересня.
погода
Прогноз погоди в Україні / фото: pexels

Погода в Україні скоро погіршиться. Після першого бабиного літа в Україну увірветься похолодання з сильними дощами. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, перші дощі налетять на Україну вже 13-15 вересня.

Однак за даними Діденко, найближчими днями буде тепло, сонячно та сухо. Вечори та ранки будуть достатньо свіжими.

відео дня

"Температура повітря +20+25 градусів, на північному сході +18+22, на півдні до +28 градусів. Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім - всі на вулиці! Там буде гарно - сонце, +22 градуси", - йдеться у повідомленні.

Справжня спека огорне Україну 12-13 вересня.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на місяць погода завтра
Реклама

Головне за день

Військові підняли прапор України у двох селах поблизу кордону із РФ

Військові підняли прапор України у двох селах поблизу кордону із РФ

15:59 Україна
В Україну увірветься сильне похолодання з дощами: синоптик назвала дату

В Україну увірветься сильне похолодання з дощами: синоптик назвала дату

14:47 Синоптик
ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року - розвідка США

ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року - розвідка США

14:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:59

Військові підняли прапор України у двох селах поблизу кордону із РФ

15:28

Генерала, який відповідав за ППО Москви, заарештували: що відбувається

15:11

Сотні тисяч окупантів зігнали для штурму: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

14:47

В Україну увірветься сильне похолодання з дощами: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгін. Військова рівновага на фронті і хитрий план американцівВідеоблоги

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликКиїв спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - Кулик
14:36

ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року - розвідка США

13:57

Жінкам, які стануть на військовий облік, обмежать виїзд за кордон - нардеп

13:54

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт мікроавтобус

13:40

Мама псує настрій: психолог Наталія Холоденко розповіла, що з цим робити

Реклама
13:32

Буданов більше не генерал-майор: що зробив Зеленський

13:11

Потрібна була операція на плоді: вагітна Кардашьян загриміла лікарню

13:11

Бабуся-лідер "Загонів Путіна" сказала "Слава Україні": журналіст розіграв пенсіонерку

13:04

Коли переводять годинник на зимовий час 2023: точна дата

12:47

Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

12:43

Лорак таки збирається виступити в Москві: безхребетні росіяни дали добро

12:25

Вєрка Сердючка зі сцени в Майамі заспівала гімн України і показала Залужного

12:12

Чоловік благає владу посадити його до в'язниці: причина здивує

12:02

Войтенко публічно прокоментував звинувачення ексдружини в домашньому насильстві

11:58

"Це було в Кремлі": Пригожин зганьбився на банкеті у Путіна

11:55

У НАТО невиразно відреагували на падіння безпілотника в Румунії

Реклама
11:41

Гороскоп на завтра 8 вересня 2023: Терезам - чудовий день, Тельцям - відкриття

11:21

Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ - Bloomberg

11:15

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить інтроверт ви чи екстраверт

10:53

Наймодніший манікюр на осінь 2023: починається ера натуральних нігтів

10:21

Коли і як сильно піднімуть мінімальну зарплату: Шмигаль озвучив деталі

10:03

Результат вражає: чим відбілити пожовклий тюль

09:45

Вибори під час війни в Україні неможливо провести: Данілов назвав причину

09:43

Церковне свято 8 вересня: що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

09:14

Удар по ухильникам: в Україні створять електронний реєстр призовників - міністр оборони

09:00

Від Путіна відвернуться, щойно він програє на фронті в УкраїніПогляд

08:58

Що найкраще чистить срібло: 3 засоби, які "з'їдять" чорноту

08:40

Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом: зведення Генштабу про контрнаступ

07:58

Окупанти 3 години били безпілотниками по Одещині: є руйнування і потерпілий

06:47

У Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи: в РФ заявили про атаку дронів

06:35

Чому "маляр" – це не "муляр", і чим відрізняються ці слова: Авраменко дав відповідь

06:12

Чому Путін готується святкувати день перемоги 09.05.2025Погляд

05:07

Стало відомо, як принц Гаррі називає Меган Маркл в інтимній обстановціВідео

04:37

Вбережіть малюка: що категорично не можна робити під час вагітності

03:55

Публіцист пояснив, чому Пригожина ліквідували максимально шумно і голосно

03:20

Які найдовші слова в українській мові: не кожен зможе вимовити

Реклама
02:40

Загроза ядерного удару РФ: експерт оцінив небезпеку з Білорусі

02:12

Чому об'єктив круглий, а фото квадратні: про це знають не всі

00:21

Як приготувати суші вдома: нові легкі суші від японського шефа

00:15

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

06 вересня, середа
23:51

Чим можна заразитися в громадських місцях: що потрібно знати кожному

22:41

Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

22:18

Санса Старк знову на коні: Софі Тернер підтвердила своє розлучення

22:14

Україну накрила майже 7-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

22:07

Яка насправді ситуація в Росії з ракетами: у Буданова розкрили деталі

21:58

"Вороги щадити не будуть!": Соловйов затремтів через передачу Україні Taurus і F-16Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти