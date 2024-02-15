В Україну прийдуть температурні контрасти: у яких областях буде +12, а в яких -7

У нашій країні будуть спостерігатися різкі температурні контрасти – у деяких областях буде дуже тепло, а в інших у той же час вдарить мороз.

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Погода в Україні буде з різкими температурними контрастами/ unsplash.com

Погода в Україні найближчим часом відзначиться значними температурними контрастами. У п’ятницю, 16 лютого, у деяких областях буде дуже тепло, в той час як в інших регіонах вдарять морози.

Так, у Луганській області найближчої ночі очікується до -7 градусів, а при цьому в п’ятницю вдень на Закарпатті до +10…+12 градусів. Таким прогнозом погоди на 16 лютого поділилася синоптик Наталія Діденко.

"Це, звичайно, географічно-кліматичні крайнощі, тому кинемо оком на загальну картину. 16-го лютого найтеплішою очікується погода в західних областях України, максимально +7…+12 градусів. Найхолодніше буде в східній частині, упродовж дня 0-3 градуси морозу (нагадую, що вночі можливо до -7). У центральних областях: на Полтавщині та Черкащині вдень -1...+3 градуси, у Дніпрі з районами близько нуля, у Кропивницькому з районами та на Вінниччині +3...+6 градусів. У північних областях упродовж дня від 2 морозу до 3 тепла. У південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4...+9 градусів", – розповіла Діденко. відео дня

Вітер в Україні у цей день буде східного і південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий.

Також синоптик зазначила, що у п’ятницю у західних областях України очікується переважно сонячна погода, а на решті території нашої держави буде хмарно.

Опади переважно у вигляді мокрого снігу пройдуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині.

Погода в Україні 16 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 16 лютого

У Києві у п’ятницю вночі буде від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів. Хмарно, без якихось серйозних опадів.

"Найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля, лише "плюси", хіба на сході якийсь малюк-"мінус" вирветься тимчасово від мамкиної атмосферної спідниці. Проте, все ж температурний режим буде досить комфортним, лютих морозів не видно", – додала синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень. Він зазначив, що в Україні різко стане холодніше після кількох аномально теплих днів.

Також раніше начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала дату, коли в Україні вдарять морози до -15. З 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску. В Україну зайде холодне арктичне повітря.

Нагадаємо, потужна магнітна буря посилюється і затягується. В Україні сила геомагнітного шторму зросла до майже шести балів.

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