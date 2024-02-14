Потужна магнітна буря посилюється і затягується: скільки ще триватиме шторм

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Цей геомагнітний шторм затягується. Про це повідомляє meteoagent.
В Україну 11 лютого увірвалася магнітна буря з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона стала слабшою - 3 бали, однак після цього знову злетіла і вдарила з новою силою.
13 лютого країну накрив геомагнітний шторм. Його потужність становила майже 6 балів. 14 лютого сила магнітної бурі також перевищила 5 балів. Очікується, що 15 лютого сила шторму знизиться до 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 15 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 63 сонячні плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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