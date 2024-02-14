Потужна магнітна буря посилюється і затягується: скільки ще триватиме шторм

В Україні сила геомагнітного шторму зросла до майже шести балів.

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В Україні затягується сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Цей геомагнітний шторм затягується. Про це повідомляє meteoagent.

В Україну 11 лютого увірвалася магнітна буря з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона стала слабшою - 3 бали, однак після цього знову злетіла і вдарила з новою силою.

13 лютого країну накрив геомагнітний шторм. Його потужність становила майже 6 балів. 14 лютого сила магнітної бурі також перевищила 5 балів. Очікується, що 15 лютого сила шторму знизиться до 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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В Україні затягується сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 15 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 63 сонячні плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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