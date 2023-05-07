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В Україну мчить мокрий сніг: синоптики попередили про морозний тиждень

Марія Тупік
7 травня 2023, 20:00 оновлено 7 травня, 20:41
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Найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується. Заморозки і похолодання огорнуть Україну.
Погода, погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні з 8 травня буде дуже холодною. Як прогнозують синоптики, заморозки варто очікувати в ніч на 8 травня в північній частині України.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в понеділок 8 травня в Україні і далі буде свіжо.

Температура повітря вночі + 2 +7, на півдні +4 + 10 градусів.

відео дня

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів, у Приазов'ї та на заході країни буде холодніше +7 +11 градусів.

Згідно з прогнозом синоптика, дощі пройдуть у західних областях (крім Рівненської та Волинської), на південному сході, ввечері ще й у південній частині.

Сніг в Україні в травні

Синоптик зазначає, що в Карпатах варто очікувати сніг.

У Києві понеділок передбачається сухим, нежарким, вночі близько + 5 градусів, в околицях, при проясненнях, можливі заморозки, завтра вдень лише +10 +12 градусів.

Найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується, +20 і тим більше за +20 в подальшій синоптичній перспективі.

Карта погоди на 10 днів
Карта погоди на 10 днів / meteoprog.com

Погода на тиждень з 8 по 14 травня

"Малорухливий антициклон "Tina" влаштувався над країнами Балтії і Фінською затокою. Він сформувався в умовах холодних повітряних мас над Скандинавією. Наступного тижня переважатиме холодна погода з періодичними дощами, місцями у супроводі гроз", - зазначає синоптик Ігор Кибальчич.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Погода на 9 травня

9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донбасі. На решті території країни буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7, у західній частині на поверхні ґрунту заморозки -3...0. Вдень максимальна температура становитиме +11 ... +16.

Погода на 10 травня

Опадів не передбачається, тільки в східних областях пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7, в західних і північних областях на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки -3...-0; вдень +12...+17, на Закарпатті до +19.

Погода на 11 травня

Під впливом гребеня антициклону з півночі, опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7, вдень +12...+17, на Закарпатті до +19.

Погода на 12 травня

Вночі без опадів, вдень місцями в північних, західних і центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8, вдень +14...+19.

Погода на вихідні 13-14 травня

На вихідних очікується дощова погода в західних областях, в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5...+10, вдень +15...+20.

Дивіться відео, якою буде погода в Україні в травні.

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

Також синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться, а це означає, що нестерпної спеки не буде.

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