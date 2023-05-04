Вдарять сильні заморозки: синоптики попередили про жорстоку погоду в травні

Температура повітря в суботу в західних і північних областях вночі складе лише +1...+ 6, вдень + 7...+12.

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Погода в Україні / колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні у найближчі дні з 5 травня буде досить неприємною. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, 5 травня погода принесе невеликі дощі.

У південних, центральних і східних регіонах можливі грози. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/сек, при грозах поривчастий.

Вночі на півночі і заході буде до +2...+7 , на решті території країни +7...+12. Вдень + 14...+19, у західних областях буде прохолодніше,+8 ... + 13.

відео дня

Погода на вихідні

"6-7 травня на тлі циклонічної діяльності очікується нестійка погода з дощами і істотним зниженням температури повітря, починаючи з західних і північних областей", - зазначив синоптик.

Вітер-переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в суботу в західних і північних областях вночі складе лише +1...+ 6, вдень + 7...+ 12; на решті території вночі +5...+10, вдень +13...+18.

У неділю вночі буде + 2...+ 7, в західній частині України очікуються заморозки на поверхні грунту і в повітрі 0...-5; вдень + 9 ... + 14.

Карта погоди / meteoprog.com

Заморозки в Україні

Найближчими днями Київська область відрізнятиметься дуже суперечливими погодними умовами. Синоптики не виключають заморозки, підтоплення і можливість пожеж в цьому регіоні.

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі 6, 7, 8 і 9 травня на поверхні ґрунту в Київській області можливі заморозки 0-5°.

"І рівень небезпеки", - попередили синоптики.

5-7 травня в Київській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також аналогічна ситуація можлива в цей же час у Вінницькій, Хмельницькій, 7 травня - і в Чернігівській областях.

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Погода в травні

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде 13-17 градусів, в горах - від 7 до 12 градусів тепла.

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