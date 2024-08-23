В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

Синоптики попереджають, що через спеку в країну буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / фото: УНИАН

Погода в Україні 24 серпня буде теплою. Однак у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 24 серпня буде тепла та комфортна. Однак вже у неділю в області повернеться сильна спека.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / фото: windy

Погода 24 серпня

В Україні 24 серпня буде невелика хмарність. У цей день будуть дощі з грозами у Донецькій та Запорізькій областях. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура у західних, північних, більшості центральних областей вночі 11-16°, вдень 26-31°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 24 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+36 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / фото: meteoprog

Погода 24 серпня у Києві

У Києві 24 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.

Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.

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