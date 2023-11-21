В Україну йде справжня зима: буде сніг і морози до -17°

Синоптики попереджають про сильні морози в Україні 22 та 23 листопада.

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Погода в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Погода в Україні 22 листопада буде сніжною. В більшості областей очікується невеликий та мокрий сніг, а у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Температура повітря варіюватиме від 1 до 11 градусів морозу в різних регіонах. В північній частині України очікується від 1 до 6°, у східних областях 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, у Криму до 10°).

Погода в Україні 22 листопада / Фото: Український гідрометеорологічний центр

На дорогах, за винятком південних регіонів, передбачається ожеледиця, а вночі та вранці на заході можливий туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Погода 23 листопада

Наступного дня, 23 листопада, очікуються ще більші зміни. У східній та північно-східній частині країни вночі температура може опуститися до 14-17° морозу, а вдень буде від 7 до 12° морозу. У решті регіонів очікується зниження температури вночі до 8-13° морозу, а вдень від 1 до 6° морозу, за винятком південних та Закарпатської області. Там температура коливатиметься від 1 морозу до 4° тепла.

Погода в Україні 23 листопада / Фото: Український гідрометеорологічний центр

На півночі та заході країни вночі й удень передбачається сніг, на південному сході - сніг з дощем, а на решті територій - без опадів. На дорогах України передбачається ожеледиця (крім півдня).

Вітер змінить напрямок з північно-західного на південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, зокрема у західних областях - 19-24 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.

Погода у Києві

У столиці України 22 листопада прогнозують невеликий сніг, а також ожеледицю на дорогах. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря у столиці вночі та вдень коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу.

У Києві 23 листопада вночі буде 8-10° морозу та вдень 2-4° морозу, зі снігом і ожеледицею. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, з поривами 17-22 м/с.

Погода в Україні

Нагадаємо, впродовж поточного тижня, з 20 по 26 листопада, погода в Україні обіцяє бути нестійкою та насиченою опадами. Температурний режим значно варіюватиметься в різних регіонах країни – в окремих областях очікуються морози, які місцями можуть досягати навіть -14 градусів, тоді як у інших регіонах термометри підніматимуться до +11 градусів. Такий нестійкий клімат пояснюється перехідними процесами в атмосфері над Європою.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала сильне похолодання в Україні з 19-го по 23-те листопада. Вночі на північних областях та на північному сході температура повітря може опуститись до 10-14 градусів морозу. Прогнозують сніг у багатьох областях.

Також за прогнозами Віри Балабух, взимку 2023-2024 років Україну чекає надзвичайно тепла погода без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря у зимовий період буде на 2-3 градуси вищою за кліматичну норму 1991-2020 років.

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