Сніг, ожеледиця і мороз: температура повітря в Україні опуститься до -6

Погода в Україні 21 листопада буде сніжною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптика Наталки Діденко, дуже холодні ночі будуть 22-23 листопада - до 14 градусів морозу. 25-26 листопада буде новий циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром.
Погода 21 листопада
В Україні 21 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг, дощ та ожеледицю у західних, Житомирській, Вінницькій областях. Вітер в цей день буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях та Криму від 4° тепла до 1° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості західних та південно- західних областях 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 11°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -4
За даними meteoprog, 21 листопада Україну засипле снігом. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса тепла. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 0-6 градусів тепла.
Погода 21 листопада у Києві
У Києві 21 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкість 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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