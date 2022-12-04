В Україні вріже найсильніший мороз: синоптики розповіли, коли вдарить -13 та прийде шторм

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні вже з настанням нового тижня покаже справжню зиму. 5 грудня буде морозним та сніжним.

Як обіцяють синоптики, у Карпатах варто очікувати дощ з мокрим снігом, місцями очікується до -13 градусів.

Крім того, в північних областях і в Карпатах на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, а в південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях і на крайньому півдні країни вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень від -1 до +4 (на Закарпатті вдень +2 +7 тепла).

На решті території вночі прогнозують -10 -5 градусів морозу (у східних та північно-східних областях до -13), вдень -6 -1.

У Києві 5 грудня буде без опадів, а на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6 градусів морозу, а вдень -4 -2.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні 1 грудня буде дуже неприємною. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу, а перші дні зими принесуть сніг і крижаний дощ. Про це свідчать дані прогнозу метеосайта Ventusky.

Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що погода в Україні буде морозною до середини грудня. Після 12 грудня в Україну повернеться комфортна і не дуже зимова погода.

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