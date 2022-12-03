Україну чекає лютий січень: синоптики назвали дати найхолодніших днів

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні взимку буде дуже різною. За прогнозом синоптиком, температура в грудні трохи відрізнятиметься від нинішньої.

Стовпчик термометра буде коливатися між позначками -3 та +2. Снігових заметів не прогнозується - очікується лише невеликий мокрий сніг, а також невеликий дощ.

За даними сайту Wisemeteo, найлютіші морози очікуються з 5 по 12 грудня, але це буде -5 ночами. У новорічну ніч буде мокрий сніг.

Погода на січень

Як зазначають синоптики, з 15 січня почнеться похолодання, особливо, ночами.

"Почнеться сильне похолодання, особливо ночами. Можливі і відлиги, але зараз я не можу це обіцяти. По тому, що я зараз бачу, випробування холодами для українців триватимуть місяць. Після 15 лютого піде потепління", - повідомила синоптик Вазіра Мартазінова, передає КП в Україні.

Міцний нічний мінус від 7 до 14 градусів морозу можна чекати з 8 січня і відлиги з 17 до 21 січня.

Далі прогнозуються невеликі морози (але ночами до -5 градусів) і теплий лютий з мінімальною температурою від -1 до -3 градусів.

Синоптик припускає, що в 2023 році може бути стрімка весна, але це не означає, що вже в березні настануть зовсім теплі дні.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні 1 грудня буде дуже неприємною. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу, а перші дні зими принесуть сніг і крижаний дощ. Про це свідчать дані прогнозу метеосайта Ventusky.

Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що погода в Україні буде морозною до середини грудня. Після 12 грудня в Україну повернеться комфортна і не дуже зимова погода.

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