В Україні погіршується погода: де засипле снігом та налетить холоднеча

Погода в Україні 7 грудня буде сніжною та морозною. Місцями може бути ожеледиця та ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 7 грудня
В Україні 7 грудня буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, південних, центральних областей та на Донеччині буде сніг. Подекуди очікується налипання мокрого снігу. У Запорізькій та Донецькій областях очікується ожеледиця та ожеледь. У цей день вітер буде північно-східний, східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура у північних областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, на крайньому півдні близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині до 5° тепла", - йдеться у повідомленні.
Погода 7 грудня у Києві
У Києві 7 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 1-6° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу; вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить -12
За даними meteoprog, 7 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -12...-5 градусів. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+3 градусів.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
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