В Україні погіршується погода: де засипле снігом та налетить холоднеча

Синоптики попереджають про те, що у деяких регіонах України буде ожеледь та ожеледиця.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-uhudshaetsya-pogoda-gde-zasyplet-snegom-i-naletit-stuzha-10522816.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 7 грудня буде сніжною та морозною. Місцями може бути ожеледиця та ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / фото: ventusky

Погода 7 грудня

В Україні 7 грудня буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, південних, центральних областей та на Донеччині буде сніг. Подекуди очікується налипання мокрого снігу. У Запорізькій та Донецькій областях очікується ожеледиця та ожеледь. У цей день вітер буде північно-східний, східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у північних областях вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, на крайньому півдні близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині до 5° тепла", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Погода 7 грудня у Києві

У Києві 7 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 1-6° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу; вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить -12

За даними meteoprog, 7 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -12...-5 градусів. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.