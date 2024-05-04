Заморозки і грозові дощі: синоптики попереджають про негоду на Великдень

Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України будуть дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 5 травня буде місцями грозова та дощова. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпеку у всіх регіонах України. Там буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На території східних, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей будуть заморозки - 0-3 градуси. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: ventusky

Погода 5 травня

В Україні 5 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують грозові дощі у північних областях, на Закарпатті та у Карпатах. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 3-8° тепла (у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 17-22° тепла, у західних областях до 25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 5 травня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+22 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: meteoprog

Погода 5 травня у Києві

У Києві 5 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують невеликий дощ з грозою. У цей день вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°; у Києві вночі 6-8°, вдень 19-21°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на Великдень – будуть майже літні температури і дощі. До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.

Також раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Великдень. Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

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