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Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати

Альона Вороніна
18 серпня 2024, 12:01
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Синоптик назвав дати, коли спека буде найсильнішою, і розповів, у яких областях варто бути готовими до дуже високих температур.

Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати
Сильна спека +39 градусів накриє Україну/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні упродовж тижня, з 19 по 25 серпня, відзначиться поверненням дуже сильної спеки. Температура повітря підвищиться під впливом жаркої та сухої повітряної маси африканського походження.

Стовпчики термометрів найбільше піднімуться вгору у південних, центральних та східних регіонах. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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У той же час він попередив, що ймовірність дощів дуже незначна упродовж тижня. У цей період часу локальні грозові дощі можуть бути лише подекуди у західних областях. Через відсутність опадів у багатьох областях зберігатиметься посуха і зростуть ризики пожежної небезпеки.

Погода в Україні 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, у західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень можливі град та шквали, 15-20 м/с. На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, у західній частині змінних напрямків. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, на узбережжі морів +18…+23; вдень +32...+37 градусів.

Погода в Украине 19 августа
Погода в Україні 19 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 серпня

У вівторок, 20 серпня, в Україні опадів не передбачається, лише у західній частині вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 градус, на узбережжі морів +18…+23; вдень +33...+38 градусів, у західних областях +28...+33.

Погода в Украине 20 августа
Погода в Україні 20 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 серпня

У середу, 21 серпня, в Україні утримається погода без опадів, лише у західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 17-22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на лівобережжі країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, на узбережжі морів +19…+24; вдень +34…+39 градусів, у західних областях +29…+34.

Погода в Украине 21 августа
Погода в Україні 21 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 серпня

У четвер, 22 серпня, у більшості областей України опадів не очікується. Вітер на правобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с; на лівобережжі змінних напрямів, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, на узбережжі морів +19…+24; вдень у північних та західних регіонах +26…+31 градус, на решті країни +34…+39 градусів.

Погода в Украине 22 августа
Погода в Україні 22 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 серпня

У п'ятницю, 23 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +10…+15 градусів, вдень +27…+32 градуси; на решті території країни вночі +15…+20 градусів, вдень +30…+35.

Погода в Україні 24 серпня

У суботу, 24 серпня, по всій території України утримається суха та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 градусів, на узбережжі морів до +21 градус; вдень +29…+34, на південному заході країни місцями +35…+38 градусів.

Погода в Україні 25 серпня

У неділю, 25 серпня, як і у попередні дні, очікується спекотна і суха погода в усіх регіонах країни. Вітер північної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 градус, вдень +30…+35, на південному заході країни місцями +36…+38 градусів.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик сказала, де буде "найгарячіше" на вихідних. Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30…+35 градусів і більше.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде друга хвиля пекельної спеки – стало відомо, де вдарить +37 градусів. До країни увірвалася друга хвиля спеки, яка, за прогнозами Укргідрометцентру, триватиме до 25 серпня.

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