Вдарить температура +20 градусів: коли в Україні сильно потепліє

Синоптик сказала, у яких областях варто бути обережними через сильні пориви вітру. Також вона розповіла, коли в Україні потепліє.

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Погода в Україні – вдарить температура +20 градусів/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні скоро почне ставати набагато теплішою. Упродовж поточного тижня температура повітря зросте навіть до +20 градусів.

У найближчі дні погода буде переважно сухою і сонячною, без опадів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Тепліша погода починає нарешті заходити в Україну! Вже завтра (27 березня – ред.) очікується вдень +10…+15 градусів, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15…+20 градусів. У середу переважатиме антициклональний характер погоди. Хоча й ми будемо оточені звідусіль дощовими циклонами та фронтами, проте антициклон Niklas не пропустить опади – в усіх областях України переважатиме суха, навіть сонячна погода", – розповіла Діденко.

Де буде штормовий вітер

У той же час синоптик попередила, що в середу, 27 березня, у деяких областях будуть штормові пориви вітру. Діденко закликала мешканців цих областей бути обережними.

"Завтра в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду. Обережно!", – зазначила вона.

Погода в Україні 27 березня/ meteoprog

Погода в Києві 27 березня

У Києві 27-го березня передбачається суха, малохмарна погода. Найближчої ночі буде холодно, температура повітря триматиметься на рівні від +1 до +3 градусів. Вдень потепліє до +10…+12 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні сильно потепліє

У середу в Україні буде ще не настільки тепло, а от у наступні дні температура повітря може піднятися навіть до +20 градусів, каже синоптик.

"А надалі вже почнеться справжній температурний рахат-лукум, до кінця тижня повітря прогріється до +17...+20 градусів!", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 28 березня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця. Ця магнітна буря затягується на цілих 10 днів. Вона може серйозно погіршити самопочуття багатьох людей.

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