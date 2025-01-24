В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні різко підвищиться температура до +15 градусів
- У яких областях буде найтепліше
Погода в Україні скоро стане ще теплішою. В найближчі дні очікується підвищення температури повітря. Пік потепління буде 27-29 січня, у ці дні найвища температура очікується на півдні нашої держави та у західних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12…+15 градусів", – зазначила Діденко.
Погода в Україні на вихідні
У вихідні, 25 і 26 січня, буде переважно хмарно. У суботу, 25 січня, на півдні у центрі та на сході очікуються невеликий дощ або мокрий сніг. Решта часу будуть без істотних опадів.
"Вітер очікується південних напрямків, у суботу – помірний або й невеликий, у неділю – вітер посилиться до рвучкого, обережніше", – попередила синоптикиня.
Також вона зазначила, що температура повітря неухильно підвищується. В суботу впродовж дня буде +3…+7 градусів, у південній частині +6…+11 градусів. У неділю передбачається упродовж дня +5…+10, на півдні +7…+12 градусів.
Надалі в Україні потепліє ще на кілька градусів.
Погода в Києві в суботу та неділю
У Києві 25 і 26 січня буде хмарно, у неділю посилиться вітер. Без істотних опадів.
У денні години в столиці очікується температура повітря в суботу +4…+6 градусів, у неділю потеплішає до +6…+8 градусів
"Початок наступного тижня також буде дуже теплим, проте ще буде, звичайно, різна температурна траєкторія", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить +9 градусів – стало відомо, у яких областях буде потепління. П’ятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Але надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.
Також раніше повідомлялося, що аномальне тепло накриє Україну – коли будуть рекордно високі для зими температури. У низці областей нашої держави температура повітря може досягнути рекордно високих значень – синоптик назвав дату.
Нагадаємо, магнітна буря раптово посилюється – коли країну атакує потужний сонячний спалах. Потужність нової магнітної бурі сягне майже 6-ти балів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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