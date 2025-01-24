В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

Синоптикиня Діденко розповіла, коли в Україні очікується пік підвищення температури повітря і в яких областях буде найтепліше.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-udarit-15-gradusov-sinoptik-nazval-datu-potepleniya-10633598.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - скоро вдарить +15 градусів/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні різко підвищиться температура до +15 градусів

У яких областях буде найтепліше

Погода в Україні скоро стане ще теплішою. В найближчі дні очікується підвищення температури повітря. Пік потепління буде 27-29 січня, у ці дні найвища температура очікується на півдні нашої держави та у західних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12…+15 градусів", – зазначила Діденко.

відео дня

Погода в Україні на вихідні

У вихідні, 25 і 26 січня, буде переважно хмарно. У суботу, 25 січня, на півдні у центрі та на сході очікуються невеликий дощ або мокрий сніг. Решта часу будуть без істотних опадів.

"Вітер очікується південних напрямків, у суботу – помірний або й невеликий, у неділю – вітер посилиться до рвучкого, обережніше", – попередила синоптикиня.

Також вона зазначила, що температура повітря неухильно підвищується. В суботу впродовж дня буде +3…+7 градусів, у південній частині +6…+11 градусів. У неділю передбачається упродовж дня +5…+10, на півдні +7…+12 градусів.

Надалі в Україні потепліє ще на кілька градусів.

Погода в Україні 25 січня/ meteoprog

Погода в Україні 26 січня/ meteoprog

Погода в Києві в суботу та неділю

У Києві 25 і 26 січня буде хмарно, у неділю посилиться вітер. Без істотних опадів.

У денні години в столиці очікується температура повітря в суботу +4…+6 градусів, у неділю потеплішає до +6…+8 градусів

"Початок наступного тижня також буде дуже теплим, проте ще буде, звичайно, різна температурна траєкторія", – додала Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить +9 градусів – стало відомо, у яких областях буде потепління. П’ятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Але надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.

Також раніше повідомлялося, що аномальне тепло накриє Україну – коли будуть рекордно високі для зими температури. У низці областей нашої держави температура повітря може досягнути рекордно високих значень – синоптик назвав дату.

Нагадаємо, магнітна буря раптово посилюється – коли країну атакує потужний сонячний спалах. Потужність нової магнітної бурі сягне майже 6-ти балів.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред