Аномальне тепло накриє Україну: коли будуть рекордно високі для зими температури

У низці областей нашої держави температура повітря може досягнути рекордно високих значень – синоптик назвав дату.

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Погода в Україні - аномальне тепло накриває Україну/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 25 і 26 січня

У яких областях будуть рекордно високі як для зими температури повітря

Погода в Україні у вихідні, 25 і 26 січня, очікується аномально теплою і безсніжною. Температура повітря суттєво підвищиться за рахунок надходження теплого та вологого повітря з південних регіонів Європи.

Можливі невеликі, подекуди помірні опади переважно у вигляді дощу. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Водночас він попередив, що через різке потепління в більшості областей можуть спостерігатися тумани, що призведе до погіршення видимості.

Метеоролог зазначив, що у південних і західних областях денні показники температури повітря можуть досягати рекордних значень, особливо у неділю.

Погода в Україні 25 січня

У західних областях

У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +1...+6.

У північних областях

У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 градуси, вдень +2…+7.

У центральних областях

У центральній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі. Також очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

На півдні України

У південних регіонах та у Криму вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями передбачається невеликий дощ. Впродовж доби очікується туман. Вітер переважно східної чверті, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 градусів, вдень +7…+12.

У східних областях

У східних областях вночі пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вдень місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3 градуси, вдень 0…+5.

Погода в Україні 25 січня/ meteoprog

Погода в Україні 26 січня

У західних областях

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +6…+11. У Карпатах вночі -2...-7 градусів, вдень 0...+5.

У північних областях

У північних областях України хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3 градуси, вдень +4...+9.

У центральних областях

У центральних регіонах країни опадів не передбачається. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +5…+10.

На півдні України

У південних областях та у Криму прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 3...+8 градусів, вдень +7...+12.

У східних областях

У східній частині країни очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +2…+7.

Погода в Україні 26 січня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить +9 градусів – стало відомо, у яких областях буде потепління. П’ятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Але надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.

Також раніше стало відомо, якою буде погода у регіонах найближчим часом – будуть сніг, дощ та потепління до +11. Погода в Одесі буде найтеплішою. Температура повітря там підвищиться майже до 10 градусів тепла.

Нагадаємо, магнітна буря раптово посилюється – коли країну атакує потужний сонячний спалах. Потужність нової магнітної бурі сягне майже 6-ти балів.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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