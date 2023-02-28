На початку березня вдарить мороз: синоптики дали тривожний прогноз для України

У центральних і східних областях на дорогах в перші два дні березня подекуди буде ожеледиця.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у перший день весни не надто порадує українців. В Укргідрометцентрі зазначають, що прогнозуються опади, ожеледиця та морози.

Вночі та вранці 1 березня у більшості регіонів України крім північних та північно-західних областей очікується невеликий сніг, тоді як на півдні та сході випадуть помірні опади. Решта доби і 2 березня пройдуть без опадів.

У центральних і східних областях на дорогах в перші два дні березня подекуди буде ожеледиця. У наступні дні таких проблем не прогнозується.

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За прогнозом синоптиків, з 1 по 5 березня переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-12 м/с. тим часом нічна температура буде морозною: від -7 до -1 градуса.

Вдень стовпчик термометра підніматиметься до 0...+ 6 градусів.

"На Закарпатті та в південній частині 3-9 тепла, завтра в Криму до плюс 13; в Карпатах вночі 5-11 морозу, вдень близько 0", - додали синоптики.

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Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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