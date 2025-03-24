Україну накриє негода, синоптики попередили про небезпеку для одного регіону

Ви дізнаєтеся:
- Де сьогодні пройдуть дощі
- У якому регіоні оголошено штормове попередження
Погода в Україні в понеділок, 24 березня, буде хмарною. Очікується дощ. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та столичному регіоні.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики", - повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
У деяких областях очікуються опади.
"У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і в Чернігівській та Сумській областях пройдуть дощі. На решті території буде сухо", - ідеться у повідомленні.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганської області, пориви 15-20 м/с.
Температура вдень становитиме +7...+12°С. У західних і південно-західних областях +11...+16°С.
Температура повітря по Київській області вдень становитиме 7-12°С; у Києві вдень 10-12° тепла. Удень 24 березня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, метеоролог Ігор Кибальчич розповів, що погода в Україні до кінця місяця буде теплою, але нестійкою. Моментами синоптики прогнозують дощі. Протягом найближчих днів у більшості областей будуть опади різної інтенсивності, сильний вітер і тумани. Водночас температура повітря не буде значно коливатися.
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що 24 березня в Україні зміниться погода. У західних і північних областях будуть дощі. Цього дня очікується досить тепла погода - 10-16 градусів. Більш свіжа температура повітря буде в областях від Чернігівської та Одеської областей. Будуть сильні пориви вітру.
Вам також може бути цікаво:
- Як посадити тюльпани навесні й отримати рясне цвітіння
- Що робити з полуницею навесні: топ-3 найважливіших секретів багатого врожаю
- Астрологи назвали чотири знаки, яким пощастить навесні 2025 року
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред