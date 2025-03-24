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Мокрий сніг, дощі та +23: синоптики ошелешили прогнозом погоди на тиждень

Ангеліна Підвисоцька
24 березня 2025, 03:30
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Синоптики попереджають про те, що цей тиждень місцями буде дощовим, а подекуди навіть сніжним.
погода
Прогноз погоди в Україні на тиждень 24-30 березня / фото: УНІАН

Про що йдеться:

  • Коли в Україні вдарить +23 градусів
  • Коли в Україну прийде потепління
  • Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні до кінця місяця буде теплою, але нестійкою. Моментами синоптики прогнозують дощі. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Україна буде перебувати частково під впливом циклону. Протягом найближчих днів у більшості областей будуть опади різної інтенсивності, сильний вітер та тумани. Водночас температура повітря не буде значно коливатись.

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Погода в Україні 24 березня

У понеділок, 24 березня, в західній частині країни, вдень також місцями у північних областях пройдуть дощі, у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями значні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, вдень +9…+14 °С, у південних областях, а також на Прикарпатті місцями +12…+17 °С.

погода 24 марта
Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 березня

У вівторок, 25 березня, у західних та північних областях утримається нестійка та дощова погода, вдень невеликі дощі також пройдуть у східних та Полтавській областях. У південній половині країни переважно без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями тумани. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +8…+14 °С, у південній половині та у Криму +16…+21 °С.

погода 25 марта
Прогноз погоди в Україні 25 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 березня

У середу, 26 березня, вночі у східних областях, вдень у західній половині країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у південно-західних областях південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7 °С, у північних регіонах близько 0 °С; вдень повітря прогріється до +12…+17 °С, на півдні Одеської області та у Криму місцями до +20 °С.

погода 26 марта
Прогноз погоди в Україні на 26 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 27 березня

У четвер, 27 березня, у західних та північних областях знову очікується дощова погода. На решті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у західних областях +7…+12 °С, у Криму місцями +20…+23 °С.

погода 27 марта
Прогноз погоди в Україні 27 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 28 березня

У п'ятницю, 28 березня, дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-східний, на Правобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +14…+21 °С; у західній частині вночі -1...+4 °С, вдень +7...+12 °С.

погода 28 марта
Прогноз погоди в Україні 28 березня / фото: Windy

Погода в Україні 29 березня

У суботу, 29 березня, у західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 - 10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С, у Криму місцями +19...+23 °С.

погода 29 марта
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: Windy

Погода в Україні 30 березня

У неділю, 30 березня, очікуються дощі у центральних, південних та північних областях; у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +12...+18 °С.

погода 30 марта
Прогноз погоди в Україні на 30 березня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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