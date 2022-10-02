В Україні розгуляється стихія: синоптики розповіли, коли вдарить шторм

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчий тиждень буде прохолодною, а місцями очікується штормовий вітер та підвищення температури.

Як прогнозують синоптики, через проходження атмосферних фронтів температура повітря спочатку знизиться на 3-5 градусів. Але вже з середини тижня атмосферний тиск зростатиме, завдяки чому в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20...+ 23 градуси.

Погода на тиждень

3 жовтня шторм і дощі з грозами очікуються в північних областях і на Поліссі. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/сек, а місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде від +7 до +12, а вдень - коливатиметься до +14. У південних областях і в Приазов'ї синоптики прогнозують до +20.

4 жовтня дощова та хмарна погода збережеться в північних, західних областях, Криму, Приазов'ї та на крайньому сході України. Мінімальна температура буде від +5 до +12 градусів, а вдень повітря прогріється до +18.

У середу, 5 жовтня невеликі дощі пройдуть тільки на лівобережній частині України. Вночі стовпчики опустяться до + 5...+11 градусів, а вдень температура становитиме +15 градусів. У південних областях та на Прикарпатті можливі +20 градусів.

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У четвер, 6 жовтня через дії антициклону опадів не очікується. Вночі можливий туман з температурою повітря до +10, а вдень повітря прогріється до +20.

У п'ятницю, 7 жовтня, за прогнозами синоптиків, збережеться відносно тепла погода. Температура повітря вночі від +7 до +12 градусів, а вдень – до + 22.

Погода на вихідні 8-9 жовтня

У суботу та неділю, 8-9 жовтня атмосферний тиск продовжить вплив на погоду в Україні. Опадів не очікується, а вдень повітря місцями прогріється до +23 градусів.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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