Україну чекає потужний снігопад: синоптик розповів про атаку морозної погоди

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у жовтні буде з невеликим потеплінням. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, в середині місяця варто очікувати снігопаду і дощів.

За його даними, температурні показники в жовтні цього року будуть в межах норми, а місцями навіть вище на 1-2 градуси.

В середньому в Україні очікується +6 +9 градусів тепла, а в південних областях – від +10 до + 11 тепла.

"Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово з середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях. Можливо, ще буде "бабине літо", але про його терміни і тривалість поки говорити рано", - спрогнозував синоптик, пише meteoprog.

Він додав, що кількість опадів у жовтні перевищить норму на 20-40%. При цьому помірне зволоження і місцями навіть дефіцит дощів очікується в південних регіонах.

"Випадання першого снігу в деяких регіонах країни можливе вже в другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені", - додав Ігор Кибальчич.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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