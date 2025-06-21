Україну накриють дощі з грозами: які регіони накриє негода

Погода в Сумах буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 22 червня / фото: УНИАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 червня

Де температура повітря опуститься до +2 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 22 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

21-22 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім більшості північних, Рівненської, Житомирської та Харківської областей.

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Прогноз погоди в Україні на 22 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 червня у більшості областей буде свіжа погода. Температура повітря підвищиться до 15-21 градуса тепла. Очікується сильний вітер, дощі з грозами. Опади будуть на півдні, заході та півночі країни. У суботу також буде прохолодно, але вже у неділю прийде потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 22 червня

В Україні 22 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у більшості центральних та північних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 22 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+28 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 червня / meteoprog

Погода 22 червня у Києві

У Києві 22 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можливі сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 червня / meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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