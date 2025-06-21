Україну накриють дощі з грозами: які регіони накриє негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 22 червня
- Де температура повітря опуститься до +2 градусів
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні 22 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
21-22 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім більшості північних, Рівненської, Житомирської та Харківської областей.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 червня у більшості областей буде свіжа погода. Температура повітря підвищиться до 15-21 градуса тепла. Очікується сильний вітер, дощі з грозами. Опади будуть на півдні, заході та півночі країни. У суботу також буде прохолодно, але вже у неділю прийде потепління.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 22 червня
В Україні 22 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у більшості центральних та північних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°, на півдні та південному заході країни до 27°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 22 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+28 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів.
Погода 22 червня у Києві
У Києві 22 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можливі сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.
Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.
Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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