Україну розжарить під + 30°: синоптик розповів, де чекати на спеку і попередив про аномалію

Найближчими днями в Україну почне надходити тепле і вологе повітря з території Балканського півострова і Туреччини, яке суттєво вплине на погоду.

Температура повітря істотно підвищитися в більшості областей України, місцями навіть до літніх показників, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич в матеріалі на Мeteoprog.

"Разом з потеплінням, відновляться і опади, які в окремих районах будуть інтенсивними і в супроводі гроз. Можна сказати, що друга половина наступного тижня ознаменується настанням "бабиного літа" на більшій частині України, яке буде особливо відчутним в центральних, південних і східних областях", - прогнозує він.

До кінця тижня в більшості регіонів ймовірні опади. Температура повітря вночі становитиме + 9 ... + 15 ° з, на півдні до + 17 °С. Вдень максимальні значення коливатимуться в межах +13...+24, у південних та центральних областях +24...+28 ° С, повідомив синоптик.

"На вихідні, 1-2 жовтня, збережеться аномально тепла, на півдні спекотна погода. Разом з цим, посилиться і циклонічна діяльність. Атмосферні фронти із заходу принесуть дощі різної інтенсивності на більшу частину території України", - додав Кібальчич.

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Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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