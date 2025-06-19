Похолодає до +15 і будуть дощі з грозами: в Україні різко зміниться погода

Температура повітря в Україні різко впаде, водночас будуть сильні опади.

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Погода в Україні - похолодає до +15 і будуть дощі з грозами/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 20 червня

Коли в Україні похолодає до +15 градусів

Де будуть йти дощі з грозами

Погода в Україні у середу, 20 червня, буде свіжою. У більшості областей очікується зниження температури повітря до +15…+21 градуса, у південній частині буде тепліше, +20…+25 градусів.

Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Така погода буде зумовлена тим, що на території нашої держави будуть межувати антициклон на заході та циклон на сході.

"Протистояння цих двох полярних атмосферних утворень, із високим атмосферним фронтом та низьким атмосферним тиском, і створює умови для посилення вітру", – пояснила Діденко.

Вона зазначила, що дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України, а упродовж дня п'ятниці будуть йти у північних областях, на Волині, Рівненщині та на Харківщині.

На решті території буде без опадів.

Погода в Україні 20 червня/ meteoprog

Погода в Києві 20 червня

У Києві 20 червня очікується періодично дощ, можлива гроза. Вітер буде північно-західний із сильними штормовими поривами. Похолоднішає в столиці до +16…+18 градусів.

У суботу ще також буде холоднувато, а в неділю потеплішає, зазначила синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, до України йде похолодання – синоптик сказала, де та коли знизиться температура. Найближчим часом Україну накриє похолодання, але затримається воно ненадовго.

Нагадаємо, влупила затяжна магнітна буря – через скільки днів можна буде видихнути. Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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