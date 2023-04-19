Україну підморозить новий циклон: в країну мчить останнє похолодання-синоптик

Максимальна температура повітря в Україні передбачається +10 +11 градусів.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-podmorozit-novyy-ciklon-v-stranu-mchit-poslednee-poholodanie-sinoptik-10464538.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / ua.depositphotos.com

Погода в Україні в останні дні не сильно радує. Як зазначають синоптики, в Україну повертається похолодання і волога погода.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що в четвер, 20 квітня, принесе в Україну чергове похолодання і дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8 +13 градусів.

відео дня

"Найбільш тепло буде на Волині, Рівненщині (несподіванка!) і в більшості південній частині, очікується +12 +16 градусів", - прогнозує синоптик.

У Києві 20 квітня також дощ, хмарно і похолодання. Максимальна температура повітря передбачається +10 +11 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

"Вихідними, коли багато хто поїде прибирати, приводити в порядок могили близьких, в більшості областей України буде тепло, проте не без дощів", - зазначила Діденко.

читайте такожЧому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робити

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище +20 градусів, дощових днів очікується небагато.

Читайте також: