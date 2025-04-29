Україну накриває раптове потепління: у яких областях затримаються дощі та заморозки

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 30 квітня
- Де температура повітря підвищиться до +22 градусів
- Коли в Україну прийде потепління
Погода в Україні 30 квітня буде теплішою, ніж раніше. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчої ночі ще очікуються місцями заморозки. Упродовж дня температура повітря підвищиться до +22 градусів. Дощі ймовірні у західних та східних областях.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 30 квітня
В Україні 30 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Карпатах та північно-східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +22
За даними meteoprog, 30 квітня в Україні буде теплішою. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+22 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+16 градусів.
Погода 30 квітня у Києві
У Києві 30 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний та західний.
"Температура вночі 6-11°, вдень 17-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.
Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.
27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.
"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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