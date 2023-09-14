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Україну накриває сильний шторм: майже у всіх регіонах вдарять грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2023, 18:06 оновлено 14 вересня, 18:06
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Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Зміна погоди відбудеться у всій Україні.
погода, гроза
Прогноз погоди в Україні 15 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 15 серйозно погіршиться. Майже всю Україну заливатимуть дощі з грозами. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"15 вересня вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі грози; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.

В цих регіонах оголошено І рівень небезпечності.

відео дня

Погода 15 вересня

В Україні 15 вересня буде хмарно з проясненнями. Вітер у цей день буде південно-східний, а на Правобережжі - південно-західний. Його швидкість досягатиме 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, у північно-східних, Львівській, Волинській та Рівненській областях 8-13°; вдень 17-23°, на Закарпатті та південній частині 23-28°; в Карпатах вночі та вдень 11-17°", - йдеться у повідомленні.

Сильні дощі з грозами вночі будуть у більшості західних, північних та центральних областей. Вдень без опадів буде лише на території західних, Вінницької та Житомирської областей.

погода 15 сентября
Прогноз погоди в Україні 15 вересня / фото: ventusky

В Україні вдарить +11

За даними Meteoprog, 15 вересня температура повітря опуститься до +11 градусів.

Найхолодніше буде у Волинській області. Там температура повітря буде 11-22 градуса тепла.

Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря буде 18-27 градусів тепла.

погода 15 сентября
Прогноз погоди в Україні 15 вересня / фото: meteoprog

Погода 15 вересня в Києві

У Києві 15 вересня буде мінлива хмарність. Регіон накриють дощі з грозами. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°; по Києву вночі 16-18°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 15 сентября
Прогноз погоди в Україні 15 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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