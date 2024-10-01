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Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

Ангеліна Підвисоцька
1 жовтня 2024, 19:30
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Синоптики оголосили І рівень небезпечності у двох областях через сильне похолодання.
погода
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 2 жовтня буде прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті та Прикарпатті синоптики прогнозують заморозки 0-3°. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: ventusky

Погода 2 жовтня

В Україні 2 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°, вдень 16-21°, на сході та південному сході країни до 25°; у західних областях вночі 1-6° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла (на високогір'ї Карпат вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 2 жовтня в Україні буде холодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+14 градусів.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода 2 жовтня у Києві

У Києві 2 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-8 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Як повідомляв Главред, погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з заморозками очікується лише на заході країни.

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