Україну накрила нова буря: якою буде сила геомагнітного шторму

Потужність магнітної бурі підвищиться майже до 6-ти балів.

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Україну накрила Нова магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 29 вересня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила шторму збільшилася до 6-ти балів. 1-2 жовтня буря знаходиться на рівні 4-х балів.

Очікується, що вже завтра, 3 жовтня, сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Лише 5 жовтня буря вщухне до 4-х балів.

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Україну накрила Нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 14 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу М4,55. Фахівці вважають, що 3 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 56 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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