Україну накрила нова буря: якою буде сила геомагнітного шторму

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 29 вересня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила шторму збільшилася до 6-ти балів. 1-2 жовтня буря знаходиться на рівні 4-х балів.
Очікується, що вже завтра, 3 жовтня, сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Лише 5 жовтня буря вщухне до 4-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 14 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу М4,55. Фахівці вважають, що 3 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на сонці помічено 56 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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