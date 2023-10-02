УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну накрила нова буря: якою буде сила геомагнітного шторму

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2023, 22:32 оновлено 2 жовтня, 22:33
Потужність магнітної бурі підвищиться майже до 6-ти балів.
магнітна буря, Сонце, погода
Україну накрила Нова магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 29 вересня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила шторму збільшилася до 6-ти балів. 1-2 жовтня буря знаходиться на рівні 4-х балів.

Очікується, що вже завтра, 3 жовтня, сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Лише 5 жовтня буря вщухне до 4-х балів.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила Нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 14 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу М4,55. Фахівці вважають, що 3 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 56 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

"Послання Путіну": США невдовзі оголосять про новий пакет допомоги

"Послання Путіну": США невдовзі оголосять про новий пакет допомоги

21:26 Україна
Росія скоро може випробувати ядерну ракету в Антарктиді - The New York Times

Росія скоро може випробувати ядерну ракету в Антарктиді - The New York Times

20:27 Світ
Вдарить +6: Україну накрило похолодання

Вдарить +6: Україну накрило похолодання

19:23 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

22:32

Україну накрила нова буря: якою буде сила геомагнітного шторму

22:29

Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось

22:04

Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої: у ЗСУ розкрили шалені втрати росіян

21:42

Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я - фото нового документа

21:26

"Послання Путіну": США невдовзі оголосять про новий пакет допомоги

Росія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - ГончарРосія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - Гончар
20:27

Росія скоро може випробувати ядерну ракету в Антарктиді - The New York Times

19:57

Росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК: хочуть зірвати опалювальний сезон

19:53

Надя Дорофєєва прокоментувала новину про вагітність та показала животикВідео

19:23

Вдарить +6: Україну накрило похолодання

Реклама
19:10

Бахмутський fatumПогляд

19:06

Тепер офіційно окупантка: Анна Asti отримала громадянство РФ

18:55

НБУ скасовує фіксований курс: що варто знати про новий валютний режим

18:46

Роззброєння Росії затягнеться на роки: експерт пояснив, як Захід "денацифікує" РФ

17:58

Росія масово стягує нові підрозділи й техніку: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

17:45

США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

17:34

Фронтвумен Kazka вперше зізналася в психічному розладі

17:32

Росія захищає Чорноморський флот біля Криму літаками-"стариганами"

17:22

Нова траса на півдні: РФ будує дорогу через захоплену територію УкраїниВідео

17:16

"Питання допомоги": у ЗСУ розкрили, які установки потрібні для підсилення ППО

17:03

Уявімо, Ілоне, що ваш маєток захопили росіяни, дітей вбили, а жінку згвалтувалиПогляд

Реклама
16:53

Найкращий домашній засіб від жиру: чим відмити плитку на кухні

16:45

Коля Серга шокував зізнанням, що його брат воює на боці Росії

16:45

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

16:42

Благодійний фонд "Велич Життя": Той хто рятує одне життя, врятує цілий світ - Владислав Ландар новости компании

16:35

У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

16:18

В ЄС зробили дивну заяву на тлі перемоги "друзів Путіна" на виборах у Словаччині

15:56

Такого ви точно не готували: рецепт тарталеток, який вразить всіх

15:50

Путіну варто задуматися: у ГУР розповіли про проблему російських окупантів з ППО

15:43

Будуть 3 найгірші дні для закоханих: любовний гороскоп на жовтень 2023Відео

15:41

Геніальний метод приготування яєць без обсмажування, який займає всього 3 хвилини

15:32

Що потрібно випити 4 жовтня, щоб здоров'я було міцним: прикмети і заборони

15:20

Навіщо США і РФ готують ядерні полігони: розкрито план дій Заходу

15:15

Чи готовий Захід надати "ядерну парасольку": Гончар розкрив, що Україну чекатиме далі

15:03

У Лариси Доліної народилася онука від її ексчоловіка - реакція путіністки

14:53

Бізнес на рівному місці: навіщо люди збирають каштани і що з них роблять

14:46

"Зрадник" : у РФ закотили істерику через пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

13:41

Надя Дорофєєва чекає дитину від Міші Кацуріна - ЗМІ

13:38

У Херсоні приліт під час атаки окупантів: потерпілі в критичному станіФото

13:26

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

13:18

Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

Реклама
12:56

Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

12:49

Не потрібно лупити молотком і затискати в дверях: як легко очистити волоські горіхи

12:26

Лише 5% людей за 11 секунд можуть помітити соняшник, що ховається серед бджіл

12:24

Більшість людей не знайдуть метелика на дереві: хитра головоломка для найуважніших

12:05

"Пиріг" з 3 інгредієнтів вбере весь бруд зі сковороди: як його приготувати

12:02

В Україну йде похолодання та дощі: синоптик назвав точні дати

11:59

Андрію Данилку - 50: топ-7 несподіваних та маловідомих фактів про артиста

11:49

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний ПлутонЕксклюзив

11:41

Чому небо блакитне: просте шкільне питання змусило українців червонітиВідео

11:38

Що означає слово "ровер" і чи можна його вживати: Авраменко пояснив важливі нюансиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти