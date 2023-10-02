В Україну йде похолодання та дощі: синоптик назвав точні дати

У першій декаді жовтня поступово відбудеться перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, свідчить прогноз погоди.

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В Україну йде різке похолодання / Фото pixabay.com

Погода в Україні поки що радує теплом, але вже до кінця тижня ситуація зміниться. Синоптик прогнозує відчутне похолодання, поривчастий вітер, місцями очікуються невеликі дощі.

Як розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич, у першій декаді жовтня поступово відбудеться перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені. Середньодобова температура в більшості областей опуститься нижче +15° С. Крім того, у другій половині тижня очікується прохолодна та вітряна погода з дощами, передає meteoprog.com.

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Погода в Україні 3 вересня

3 жовтня погода в Україні буде малохмарною, опади не очікуються. Вітер південно-західний, у східній половині північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 °C, у Сумській та Харківській областях місцями +1...+4 °C. вдень потеплішає до +19... + 24 °C.

Погода в Україні 3 жовтня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 4 жовтня

4 жовтня в районі Полісся та місцями в північних областях вранці та вдень пройдуть невеликі дощі. На решті території країни - без опадів.

Вітер очікується південно-західний, з переходом вдень на західний, 7-12 м/с. У західних та північних областях місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 °C, на сході країни +4...+9 °C; вдень потеплішає до +20...+25 °C.

Погода в Україні 4 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 5 жовтня

У четвер погоду в Україні визначатиме антициклон із заходу. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11°C, вдень від +17 до +22°C.

Погода в Україні 5 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 6 жовтня

У п'ятницю пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів. На Лівобережжі та південних областях помірні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі + 6...+11 °C, вдень у північних та західних областях+14...+19 °C, на решті території +19 ... + 24 °C.

Погода в Україні 6 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні на вихідних 7-8 жовтня

7 жовтня в західних і місцями північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/сек, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.Температура повітря вночі +3...+ 8 °С, вдень + 10...+ 15 °С.

У неділю, 8 жовтня, опадів не очікується, лише вдень на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с.Температура повітря вночі +2...+ 7 °C, у західних областях місцями заморозки -3...0 °С; вдень +7 ... +12 °С.

Погода в Україні на осінь 2023

Восени 2023 року рано прийдуть заморозки, прогнозує синоптик. Згідно з прогнозом погоди, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року розпочнеться досить рано.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди на жовтень 2023 - у деяких регіонах про бабине літо можна забути.

Також синоптики розповіли, якою буде зима 2024 в Україні.

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