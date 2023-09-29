Найсильніша магнітна буря увірветься в Україну: відома небезпечна дата

Магнітні бурі у жовтні накриватимуть Україну не часто. Очікується, що країну накриє одна сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з прогнозом, потужний геомагнітний шторм накриє країну 20 жовтня. Його потужність буде досягати мінімум 5 балів. На наступний день буря вщухне, а її сила опуститься до 4 балів.
Однак не варто розслаблятися, адже все може змінитися в будь-який момент.
Магнітна буря 30 вересня
Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря, але вона вже йде на спад. Сьогодні, 29 вересня, потужність бурі становить 6 балів.
Вже завтра, 30 вересня, сила бурі зменшиться до 4 балів, 1 жовтня - до 3-х балів, а 2 жовтня опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 5 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 39 плям.
Фахівці вважають, що 30 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року розпочнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду-Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики відзначили, що в жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. В цілому середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище норми. Очікується, що за жовтень 2023 року в деяких регіонах України кількість опадів складе 129 мм.
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