Україну накриють найсильніші грози: синоптики розповіли, де будемо "плавати"

Україну накриють сильні дощі з грозами / УНІАН

Перший день серпня не порадує сухий і сонячної погодою в Україні. 1 серпня регіони заллє дощами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики не прогнозують опадів лише у більшості північних, Полтавській та Харківській областях. На території інших областей очікуються короткочасні дощі з грозами.

У деяких регіонах будуть навіть град і шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на території західних областей підвищиться до 22-24 градусів тепла. На півночі, півдні і в центральній частині країни буде 28-30 градусів тепла, а на сході - 29-31 градус.

Вночі температура повітря опуститься до 15-17 градусів тепла. Лише на півдні та сході буде спекотніше - 17-20 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 1 серпня / Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода в серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться з спеки, проте з часом прийдуть більш комфортні температури. Усередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.

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В останній день липня буде прохолодно. За прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до + 13 градусів. До 31 Липня грозові дощі повернуться в західні регіони.

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