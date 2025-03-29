Україну накриють дощі: у яких областях очікувати опадів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 30 березня
- Де будуть йти дощі
Погода в Україні у неділю, 30 березня, відзначиться дощами. Інтенсивніші опади очікуються у ніч на неділю, а також вранці у низці областей. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"У неділю в Україну прийдуть дощі. Інтенсивнішими опади очікуються найближчої ночі та завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході. Вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі", – зазначила Діденко.відео дня
На півдні та сході буде без істотних опадів у денні години.
Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10…+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) буде до +18 градусів.
"А ось вздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину-Черкащину-Кропивницький з районами-Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4...+10 градусів", – сказала Діденко.
Погода в Києві 30 березня
У Києві 30 березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів.
"Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці – навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, похолодання накриє Україну – стало відомо, коли різко впаде температура повітря. Вже дуже скоро температура повітря почне знижуватися – синоптик назвала дату.
Також раніше повідомлялося, що насувається пекло в Україну – синоптик назвала дату різкої зміни погоди. Погода на початку квітні буде неймовірно контрастною, розповіла Наталія Птуха.
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у квітні 2025 року – температура різко зросте, литимуть дощі. Погода в Україні у квітні відзначиться суттєвим підвищенням температури повітря і збільшенням кількості сонячних днів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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